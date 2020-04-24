Плакаты в московском метро советуют "отправить наличные на карантин"

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

В столичной подземке разместили около девяти тысяч информационных плакатов и стикеров, напоминающих пассажирам метро и МЦК о мерах профилактики коронавируса, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Один из стикеров призывает пассажиров временно отказаться от наличных денег. "Отправьте наличные на карантин", – написано на нем. Наклейки с призывами использовать бесконтактную оплату проезда расположены на кассовых окнах в вестибюлях станций.

Среди других перечисленных способов оградить себя от болезни: личная гигиена, использование медицинских масок, а также соблюдение безопасной дистанции с людьми, имеющими признаки простудного заболевания.

Некоторые плакаты рассказывает пассажирам о том, что делает московский транспорт для защиты от коронавируса. К примеру, в метро проводят тотальную дезинфекцию пассажирской зоны, служебных помещений и тоннелей.

Все элементы инфраструктуры, с которыми взаимодействуют пассажиры, дезинфицируют каждые 1,5–2 часа. Особое внимание уделяется ручкам входных дверей, автоматам по продаже билетов, терминалам для оплаты банковскими картами, турникетам и поручням эскалаторов.

Ликсутов подчеркнул, что транспортный комплекс Москвы принимает все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность пассажиров метро. Наряду с плакатами и стикерами, пассажиров информируют посредством экранов в вагонах поездов, а также трансляции аудиообъявлений в вестибюлях станций и на эскалаторных наклонах.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы проводят тотальную дезинфекцию транспорта несколько раз в день. Мэр рассказал, что обработке подвергаются билетные аппараты, салоны транспорта, станции, вестибюли, платформы и другие предметы, с которыми контактируют пассажиры.

Он добавил, что за последние годы в городе существенно обновился транспортный парк, в котором стоят дополнительные системы очистки воздуха. В трамваях "Витязь-Москва" и электробусах воздух в салоне и в кабине водителя не смешивается и поступает с улицы.

Особая санитарная обработка ежедневно проходит на остановках общественного транспорта, ее осуществляет более 200 сотрудников Мосгортранса. Они дезинфицируют свыше девяти тысяч остановок, а также павильоны для ожидания транспорта.

