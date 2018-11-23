Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в Москве

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Внедорожники и кроссоверы, которые в октябре пользовались большой популярностью в Москве и Санкт-Петербурге, назвали аналитики агентства "Автостат".

В столице лидером рынка оказался Hyindai Creta. За месяц эту модель купили 686 раз. На втором месте с результатом в 629 проданных автомобилей расположился Renault Kaptur, а замкнул тройку Volkswagen Tiguan, который купили 544 москвича.

В Санкт-Петербурге первенство также досталось Hyindai Creta. Правда, там этот кроссовер за месяц купили всего 410 раз. Следом идут Renault Kaptur и Mitsubishi Outlander с результатами в 283 и 266 машин соответственно.

При этом самым продаваемым автомобилем в стране в октябре остался Lada Vesta.

Ранее эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире. По мнению самих водителей, к таковым относятся Lexus GX, Toyota Prius C, Mazda MX-5 Miata и Subaru Crosstrek. При этом среди азиатских компаний автолюбители отдают предпочтение японским Lexus, Toyota, Mazda, Subaru и южнокорейской Kia.