Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в Россию

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair, а также британская авиакомпания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора "Воздушных ворот Северной столицы" Леонида Сергеева.
По словам Сергеева, за счет этих лоукостеров к 2025 году планируют привлечь до шести миллионов новых туристов в Санкт-Петербург ежедневно. Он также поделился, что заявку на полеты подавала еще одна авиакомпания, однако не уточнил подробности.
Он уточнил, что лоукостеры намерены совершать поездки круглый год. По его словам, переговоры с Минтрансом будут только продолжаться, уточнив, что в ведомство уже направлена сетка маршрутов в 33 страны.
На прошлой неделе Минтранс предложил иностранным лоукостерам совершать полеты из аэропорта Пулково за рубеж без посадки в стране регистрации перевозчика. Данную идею поддержал и вице-премьер Максим Акимов. Он поручил создать список стран для введения "седьмой свободы".
В конце августа сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вступила в переговоры с Казахстаном и Белоруссией. Они обсуждают создание в этих странах лоукостеров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.