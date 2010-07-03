Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в Россию

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Крупнейший европейский лоукостер Ryanair, а также британская авиакомпания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора "Воздушных ворот Северной столицы" Леонида Сергеева.

По словам Сергеева, за счет этих лоукостеров к 2025 году планируют привлечь до шести миллионов новых туристов в Санкт-Петербург ежедневно. Он также поделился, что заявку на полеты подавала еще одна авиакомпания, однако не уточнил подробности.

Он уточнил, что лоукостеры намерены совершать поездки круглый год. По его словам, переговоры с Минтрансом будут только продолжаться, уточнив, что в ведомство уже направлена сетка маршрутов в 33 страны.

На прошлой неделе Минтранс предложил иностранным лоукостерам совершать полеты из аэропорта Пулково за рубеж без посадки в стране регистрации перевозчика. Данную идею поддержал и вице-премьер Максим Акимов. Он поручил создать список стран для введения "седьмой свободы".

В конце августа сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вступила в переговоры с Казахстаном и Белоруссией. Они обсуждают создание в этих странах лоукостеров.

