Три станции планируют построить на Киевском направлении МЖД

Три новых станции планируется построить на Киевском направлении МЖД в течение двух лет, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он пояснил, что в первый участок, подходящий непосредственно к Киевскому вокзалу, входят станции Минская и Аминьевское шоссе. По словам Хуснуллина, их строительство должно начаться в этом году.
"При нормативном сроке строительства в четыре года нам обещают в течение двух лет ее построить. Плюс у нас планируется новая станция в районе деревни Крекшино. Она будет построена в течение года-полутора", – цитирует его Агентство "Москва". Заммэра добавил, что Киевское и Смоленское направления МЖД планируется соединить новой железнодорожной веткой.
Ранее он заявил, что в 2019 году на двух направлениях МЖД должны открыть два путепровода. Один через Казанское направление от улицы Пруд Ключики до улицы 1-я Фрезерная, а другой – через Курское направление с реконструкцией улицы Дорожная на участке от улицы Кантемировская до МКАД.
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