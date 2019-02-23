Три станции планируют построить на Киевском направлении МЖД

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Три новых станции планируется построить на Киевском направлении МЖД в течение двух лет, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что в первый участок, подходящий непосредственно к Киевскому вокзалу, входят станции Минская и Аминьевское шоссе. По словам Хуснуллина, их строительство должно начаться в этом году.

"При нормативном сроке строительства в четыре года нам обещают в течение двух лет ее построить. Плюс у нас планируется новая станция в районе деревни Крекшино. Она будет построена в течение года-полутора", – цитирует его Агентство "Москва". Заммэра добавил, что Киевское и Смоленское направления МЖД планируется соединить новой железнодорожной веткой.

Ранее он заявил, что в 2019 году на двух направлениях МЖД должны открыть два путепровода. Один через Казанское направление от улицы Пруд Ключики до улицы 1-я Фрезерная, а другой – через Курское направление с реконструкцией улицы Дорожная на участке от улицы Кантемировская до МКАД.