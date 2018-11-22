Доступ к некоторым платным парковкам в центре временно ограничен

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Доступ к платным парковкам на трех улицах в центре Москвы временно огранили из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"В связи с проведением ремонтных работ доступ к платным парковкам, расположенным на улицах Самотечная и Делегатская, а также в 1-м Волконском переулке, ограничен. Всего на этом участке расположено 250 парковочных мест, из них 26 мест предназначено для инвалидов", – уточняется в сообщении, передает Агентство "Москва".

Подробную информацию об ограничениях и перекрытиях в столице можно найти на Едином транспортном портале. Полный список платных парковок в столице доступен на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении "Парковки Москвы".

Ранее специалисты назвали улицы, где водители чаще всего нарушают правила парковки. Лидером по количеству нарушений стала Пресненская набережная. За октябрь там выявили почти 700 случаев. В основном нарушителями становятся личные водители.

Также среди лидеров по нарушениям остается Ленинский проспект. За минувший месяц оттуда эвакуировали около 250 автомобилей. В списке самых популярных среди нарушителей также Большой Спасоглинищевский переулок, 1-й Красногвардейский проезд и Ленинградский проспект.