22 сентября, 16:40События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную проектам Транспортного комплекса столицы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
25 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проектам Транспортного комплекса столицы, реализованным в 2023 году.
Исполняющий обязанности заместителя мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов расскажет о проектах Транспортного комплекса Москвы, их влиянии на дорожно-транспортную ситуацию в городе.
Смотрите прямую трансляцию 25 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!