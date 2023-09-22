Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную проектам Транспортного комплекса столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

25 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проектам Транспортного комплекса столицы, реализованным в 2023 году.

Исполняющий обязанности заместителя мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов расскажет о проектах Транспортного комплекса Москвы, их влиянии на дорожно-транспортную ситуацию в городе.

Смотрите прямую трансляцию 25 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.