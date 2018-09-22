Движение поездов восстановили на участке Савеловского направления МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение поездов восстановили на участке Вербилки – Савелово Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе магистрали.

"Железнодорожники восстановили электроснабжение и возобновили движение поездов на участке", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что между Вербилками и Савелово на пути упало дерево, оно создавало препятствия для движения составов. Заметивший помеху машинист вовремя затормозил состав. Железнодорожники оперативно убрали дерево с путей.

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