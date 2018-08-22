Cемь парковочных мест для туристических автобусов обустроили в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Семь новых парковочных мест для туристических автобусов появилось в историческом центре столицы, рядом с популярными у туристов местами. Их обустроили у ВДНХ, вблизи Покровского монастыря, а также на Смоленской площади и на Петровке. В результате число парковок для туристических автобусов в городе выросло до 100, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что на стоянках действует дифференцированный тариф. Если первые полчаса обойдутся в сумму от 20 до 100 рублей, то с 31-й минуты цена возрастает до 1000 рублей. Это позволяет большему числу автобусов воспользоваться стоянкой для высадки и посадки туристов рядом с достопримечательностями.
Как пояснил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, прежде в городе не было специальных парковок для туристических автобусов, поэтому водителям приходилось самостоятельно искать места для стоянки, затрудняя дорожное движение. Новые парковки, отметил Ликсутов, "помогут улучшить дорожно-транспортную ситуацию в исторической части города и обеспечить комфортные условия обслуживания туристов".
Уточняется, что специализированные стоянки для туристических автобусов выделены дорожными знаками, разметкой и информационным щитом. Где они расположены, можно узнать на сайте "Московского паркинга".
В ноябре прошлого года в столице оборудовали 14 парковочных мест для туристических автобусов. Они находятся на Тургеневской площади, Фрунзенской набережной, Садовой-Самотечной улице, а также напротив Комсомольской площади, на Краснопрудной улице и в Театральном проезде.
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