Движение поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД вошло в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение электричек на Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги (МЖД) введено в график. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

"Железнодорожники ввели в график движение поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье, 22 июля, на этих направлениях пригородные поезда следовали с увеличенным интервалом. В целях сокращения опоздания были внесены точечные корректировки в расписание: несколько поездов сняли с рейсов, в то время как ряд. Несколько электричек следовали по укороченному маршруту.