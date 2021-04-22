В России предупредили о рисках роста числа нелегальных такси

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Повышение тарифов ОСАГО для бизнеса в России может спровоцировать значительный рост количества нелегальных такси, полагают в Общественном совете по развитию такси. Об этом сообщает газета "Известия".

В письме организации в Банк России отмечается, что страховщики требовали повысить тарифы ОСАГО на 60% в ходе переговоров с регулятором и Минфином.

"В случае увеличения тарифа полис ОСАГО для такси станет недоступным не только для столичных таксопарков, но и для подавляющего большинства региональных. Начнется массовый отток таксомоторных перевозчиков в нелегальный бизнес", – говорится в письме.

В настоящее время стоимость страхования машины такси в Москве составляет примерно 43 тысячи рублей. В совете подчеркивают, что цена полиса ОСАГО для такси в столице не должна превышать 100 тысяч рублей и 70 тысяч рублей в регионах.

В Центробанке сообщили, что получили письмо совета и в настоящее время изучают его. При этом там пояснили, что инициатива о повышении тарифов страхования для такси на 60% к ним не поступала.

По данным регулятора, последнее повышение тарифов было осуществлено в сентябре 2020 года, при этом по закону их нельзя пересматривать чаще, чем раз в год. На данный момент ЦБ не начал анализировать убыточность изменения тарифного коридора, при этом эксперты регулятора признают повышенную частоту ДТП в сегменте такси.

Ранее в СМИ появилась информация, что рост базовых ставок по обязательному автострахованию такси может составить 60%. По их данным, страховщики совместно с ЦБ и Минфином обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси. Это происходит из-за существующего дисбаланса между уровнем выплат по авариям такси и сборам по ОСАГО, который составляет 62%. Чтобы ситуация выровнялась, страховщики просят поднять тарифы минимум на 60%.