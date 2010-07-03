Минтранс изменит метод учета задержек авиарейсов

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В Минтрансе РФ разработают новый метод учета задержек авиарейсов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве. Специалисты министерства уже запросили предложения от аэропортов и авиакомпаний.

"Эффективная система учета необходима для того, чтобы анализировать динамику деятельности авиакомпаний, прогнозировать использование ресурсов аэропорта, предупреждать и оперативно устранять возникающие сбои расписания", – сказал представитель министерства.

В Минтрансе также отметили, что ведется работа по актуализации всех документов в области гражданской авиации, которые были опубликованы во времена СССР.

В 2018 году в правительстве призывали усилить ответственность авиаперевозчиков и повысить штраф за задержку вылета. Рассматривалась возможность увеличить санкции в 14 раз – до 339 рублей за каждый час отсрочки. Штрафовать компании не стали бы за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

Также сообщалось, что, согласно данным британского исследовательского агентства Official Airline Guides (OAG), Шереметьево – самый пунктуальный из крупных аэропортов мира по итогам 2018 года. В отчете OAG "Лига пунктуальности-2019" указывается, что 87 процентов рейсов в Шереметьеве были выполнены вовремя.

