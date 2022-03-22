Бочкарев: на станции Минская МЦД-4 завершены основные строительно-монтажные работы I этапа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты завершили основные работы I этапа строительства станции Минская будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящий момент ведется пусконаладка инженерных систем и подготовка к открытию объекта для пассажиров", – уточнил он.

По словам Бочкарева, общая готовность I этапа станции в настоящее время составляет 98%.

"В рамках II этапа ведутся работы по железнодорожной инфраструктуре и строительству второй пассажирской платформы с выходом в пассажирский вестибюль", – сказал заммэра, добавив, что II этап готов на 70%.

Ранее Бочкарев рассказал, что на станции Камушки МЦД-4 завершаются работы по возведению пассажирских платформ. По его словам, на строящейся соединительной ветке между Смоленским и Киевским направлениями МЖД в настоящий момент возводятся три новых станции. Бочкарев добавил, что на станциях Поклонная и Кутузовская ведется устройство фундаментов пассажирских вестибюлей.

