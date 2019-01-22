Движение транспорта на западе Москвы ограничат до 30 марта

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах на западе столицы в связи с реконструкцией инженерных сетей. Ограничения будут действовать до конца марта, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Участок улицы Студенческая от дома 44/28 до дома 39 будет закрыт для транспортных средств до 23 января, а также с 27 по 29 марта. С 24 января по 10 февраля и с 21 по 30 марта будет перекрыт участок улицы Дунаевского от дома 29 по Кутузовскому проспекту до дома 28, корпус 1 по улицы Студенческая. Ограничена будет одна полоса.
С 11 февраля по 20 марта, а также с 27 по 29 марта будет закрыта одна полоса на участке от дома 23 по улице Студенческая до дома 10 по улице Дунаевского.
С 27 по 29 марта ограничат движение транспорта на участке улицы Киевская в районе дома 35 по Кутузовскому проспекту. Ограничения коснутся частично одной полосы с сохранением существующего количества полос.
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