Временные выделенки заработают на Ленинградском проспекте и Хорошевском шоссе

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В Москве 23 декабря будут работать выделенные полосы для движения общественного транспорта на участках Ленинградского проспекта и Хорошевского шоссе. Полосы будут работать из-за закрытия двух станций Большой кольцевой линии (БКЛ) – "ЦСКА" и "Петровский парк", сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Для пассажиров будут курсировать автобусы "КМ". "Для организации приоритета передвижения городского транспорта выделенные полосы на участке Ленинградского проспекта от улицы Маршала Шапошникова до 1-го Боткинского проезда и участке Хорошевского шоссе от улицы Куусинена до 2-ого Хорошевского проезда будут работать 23 декабря", – говорится в сообщении.

Как уточняется, ограничения также будут действовать на остановку по одной стороне участка улицы Авиаконструктора Сухого вдоль дома 23а, корпуса 62.

Автомобилистов просят не выезжать на выделенные полосы для общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что 23 декабря закроют для поездов участок Большой кольцевой линии столичного метро между станциями "ЦСКА" и "Петровский парк". В это время там будет идти подготовка к открытию станции "Савеловская" БКЛ.

Изменения коснутся станций "ЦСКА" и "Петровский парк". Поезда будут курсировать только между станциями "Деловой центр" и "Хорошевская", а по Солнцевской линии – от "Рассказовки" до "Хорошевской" и обратно.