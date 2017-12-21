"Аэрофлот" первым в России внедрит отслеживание багажа онлайн

21 декабря, 17:40
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Компания "Аэрофлот" собирается запустить систему отслеживания багажа онлайн. Аналогов такой системы, получившей название BagJourney, в России еще не было, сообщают "Ведомости".
Она обеспечит точную информацию о местонахождении каждого места багажа в режиме реального времени, в том числе в момент регистрации, при погрузке на борт воздушного судна, в пунктах пересадки и в аэропорту прибытия. При этом данные о передвижении вещей смогут получить и пассажиры.
Благодаря этому авиакомпания сможет быстро найти утерянный в дороге багаж и уведомить пассажиров о месте его нахождения.
Исследование, проведенное авиатранспортной индустрией SITA, показало, что в 2016 году соотношение неправильно отправленного или утерянного багажа было наименьшим – 5,73 места на тысячу пассажиров. Наибольшее количество потерь багажа пришлось на 2007 год – 18,88 места на тысячу пассажиров. Такого прогресса удалось достичь благодаря внедрению технологий, позволяющих оптимально управлять перемещением багажа.
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