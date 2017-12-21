Специальные автобусы запустят в столице для зрителей новогодних шоу

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Специальный автобусный маршрут "Л" запустят для зрителей новогодних представлений.

Наземный транспорт будет курсировать между станцией метро "Спортивная" и Государственным центральным концертным залом "Россия". Выйти можно будет на остановке "Малая спортивная арена" возле Цирка братьев Запашных, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Автобус будет работать с 22 декабря по 14 января по разному расписанию. 22 декабря и 12 января с 17:00 до 22:00. А 23–24, 29–30 декабря и 2–8, 13 января с 9:00 до 22:00. В период с 25 по 28 декабря с 13:00 до 22:00. 31 декабря автобусом можно будет воспользоваться с 09:00 до 18:00, а 1 января с 10:00 до 22:00.

Посадку организуют со стороны северного вестибюля метро, который выходит на улицу 10-летия Октября.

Ранее на Кольцевой линии метро начал курсировать тематический поезд "Путешествие в Рождество". Праздничный состав будет радовать горожан до 21 января.