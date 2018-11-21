Сдвоенные "Ласточки" запустят между Москвой и Смоленском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сдвоенные составы "Ласточек" начнут курсировать между Москвой и Смоленском, передает телеканал Москва 24.

Как уточнили в пресс-службе МЖД, с 9 декабря будет действовать новый график движения поездов. Для удобства пассажиров столичный филиал АО "ФПК" назначит сдвоенные "Ласточки" между Москвой и Смоленском. Это объясняется растущей популярностью и востребованностью "Ласточек", которые позволяют добраться из Москвы в Смоленск за четыре часа.

По данным МЖД, в сдвоенных составах №№ 735 и 736 будет по десять вагонов вместо пяти. Курсировать такие поезда будут в вечерние часы.

Кроме того, с 9 декабря маршрут двух "Ласточек" сообщением Москва − Вязьма продлят до Смоленска. В результате из столицы в Смоленск и обратно будут ходить четыре пары скоростных электропоездов.

По вечерам из Москвы в Смоленск можно будет доехать на поездах №№ 729, 731, 733 и 735. В обратном направлении будут следовать составы "Ласточка" №№ 730, 732 и 736, а также №716 (кроме вторника и воскресенья) и №734 (по вторникам и воскресеньям).

В пути "Ласточки" будут делать остановки на станциях Ярцево, Сафоново, Вязьма, а также Гагарин и Можайск.