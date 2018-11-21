Навигацию в поездах МЦД продублируют на английский язык

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Навигация и информационные аудиосообщения в поездах Московских центральных диаметров (МЦД) будут дублироваться на английский язык. Об этом сообщил исполнительный директор АО "Центральная ППК" Иван Конев.

"Мы ожидаем, что МЦД будут так же высоко востребованы у иностранных туристов, поэтому необходимо сделать их передвижение максимально комфортным, а инфраструктуру понятной", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Как отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на МЦД будут реализованы все сервисы, к котором привыкли пассажиры метро и МЦК.

Ранее сообщалось, что столичные власти рассматривают возможность ввода пяти Московских центральных диаметров, которыми ежегодно смогут пользоваться более 330 миллионов человек.

Первые два диаметра – МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" – запустят в конце 2019 – начале 2020 года. После этого должны заработать еще три линии МЦД: от Зеленограда до Раменского, от Апрелевки до Железнодорожного, от Пушкина до Домодедова. Сейчас проект детально прорабатывается. При дальнейшем проектировании могут рассмотреть другие маршруты.

МЦД будут работать с 5:30 до 1:00. На них будет действовать та же единая билетная система, что и на остальном транспорте Москвы. На двух первых диаметрах организуют более 40 пересадок на станции подземки, МЦК и радиальные направления железной дороги. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%.

По первым двум диаметрам будут ходить новые поезда городского типа "Иволга". В новых составах будут более широкие дверные проходы, что облегчит посадку и высадку пассажиров, USB-зарядки для смартфонов, крепления для велосипедов, бесплатный Wi-Fi и другие сервисы для пассажиров.

Что изменится с запуском МЦД