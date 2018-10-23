Пересадку между метро и МЦД предложили сделать бесплатной

К 2035 году, после запуска диаметральных маршрутов, количество пассажиров в электропоездах в черте города удвоится: с 800 миллионов до 1,6 миллиарда в год. Первые диаметры МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года, проект еще четырех маршрутов сейчас разрабатывают столичные власти совместно c железнодорожниками.

Чтобы удержать этот пассажиропоток и не перегрузить метрополитен, необходимо интегрировать Московские центральные диаметры (МЦД) в единую систему оплаты с другим городским общественным транспортом, рассказал порталу Москва 24 руководитель научно-проектного объединения транспорта и дорог института Генплана Москвы Игорь Бахирев. Иными словами, пересадку между метро и МЦД предлагают сделать бесплатной.

Диаметральный старт





Схема МЦД-1 Лобня – Одинцово



Московские центральные диаметры (МЦД) – это проект московского правительства по созданию в столице сквозного пригородного железнодорожного движения. Эти маршруты соединят разрозненные радиальные направления Московской железной дороги и превратят их в диаметры, по которым без пересадок можно будет проехать через всю Москву и добраться до ближайших городов Подмосковья. На первом этапе планируется создать шесть диаметров общей площадью 430 километров.

Первыми диаметральными маршрутами станут Нахабино – Подольск и Лобня – Одинцово. Поезда, проходящие через всю Москву, запустят в конце 2019 – начале 2020 года.

"Эти диаметры запускают первыми, потому что существует инфраструктура и не нужно прокладывать новые пути. Из Нахабино в Подольск и из Лобни в Одинцово и сегодня ходят электропоезда", – рассказал Игорь Бахирев.

Он отметил, что такие маршруты удобны, так как проходят город насквозь. Но пока получается, что по Москве электрички идут пустые – люди из подмосковных городов стараются доехать до ближайшей станции метро и спуститься под землю.

Схема МЦД-2 Нахабино – Подольск

"Наш институт провел исследование пассажиропотока, которое соответствует данным ОАО "Центральная ППК". Так, сейчас основной поток пассажиров из Подольска доезжает до Царицыно и пересаживается на станцию метро "Царицыно", а пассажиры со стороны Нахабино пересаживаются на станцию метро "Тушинская". Через город поезда идут пустыми", – отметил собеседник портала Москва 24.

На радиальных ветках метрополитена, согласно исследованию института Генплана, картина совсем иная: на конечных станциях загрузка небольшая, но число пассажиров постепенно растет. А ближе к центру загрузка достигает своего пика.





Удержать на поверхности





Фото: Агентство Москва/Авилов Александр

Пассажиры пригородных электропоездов выходят на ближайших к подземке станциях по трем причинам: деньги, время и комфорт. Они не хотят переплачивать за проезд, поэтому пересаживаются на метро.

Сейчас стоимость билета из Подольска в Царицыно составляет 44 рубля, от Подольска до Курского вокзала – 110 рублей, а из Подольска до Нахабино – 198 рублей. Из Нахабино в Тушино – также 44 рубля, до Каланчевской – 66 рублей. А если проехать одну остановку до Курского вокзала, стоимость увеличивается еще на 22 рубля. Итого: билет от Нахабино до Курского вокзала обходится в 88 рублей, а с пересадкой на метро тот же маршрут обойдется в 80 рублей. А если добираться из Нахабино в Подольск с пересадкой на метро, можно сэкономить более 70 рублей. При этом поезда в метро ходят в тактовом режиме, а электрички – по расписанию, и не всегда пассажирам удобно их ждать.





"Мы специально замеряли: доехать, например, из "Текстильщиков" до "Тушинской" быстрее на метро, чем на электричке. На метро этот путь занимает 36 минут, а на электричке – от 49 до 56 минут. Благодаря развитой сети подземных коммуникаций, метрополитен обеспечивает более быстрое и удобное перемещение по городу из одной точки в другую", – рассказал руководитель научно-проектного объединения транспорта и дорог института Генплана.

По его мнению, изменить ситуацию поможет введение единого тарифа на метро и МЦД по аналогии с МЦК. "Если человек садится в Одинцово, ему будет гораздо удобнее оплатить проезд "Тройкой" один раз и дальше совершать пересадки на метро и другой городской транспорт там, где нужно. Иначе пассажиры по диаметрам не поедут", – убежден эксперт.

"На диаметральных маршрутах Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск пассажиры должны платить ту же цену, что и на метро, а переход в подземку должен считаться пересадкой. Подобная система оплаты сейчас действует на Московском центральном кольце. Лишь эта мера привлечет пассажиров к проезду по МЦД", – отметил Игорь Бахирев.

Железнодорожная панацея





Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Развитие железнодорожного транспорта спасет Москву от транспортных проблем, которые могут возникнуть с ростом населения, считает эксперт. По прогнозам института Генплана, через 13 лет население Москвы увеличится на два миллиона – с 13 до 15 млн, а население Московской области с 7,5 до 9,5 млн человек.

"Сейчас, по данным Росстата, ежегодно Москва и Московская область прирастает на 100 тысяч человек, поэтому, чтобы в будущем не перегрузить метрополитен, необходимо развивать диаметральные железнодорожные маршруты", – подчеркнул эксперт из института Генплана.

По данным объединения транспорта и дорог института Генплана, в 2035 году метрополитен будет перевозить 3,5 млрд человек в год. Сейчас подземным транспортом пользуются 2,5 млрд пассажиров в год, при этом по железной дороге внутри Москвы (включая МЦК) едет около 800 млн человек.

"Мы прогнозируем, что через 13 лет эта цифра удвоится. Ведь помимо того, что увеличение населения перегрузит метрополитен, это приведет к критической загрузке улично-дорожной сети, которую в Москве развивать сложно, поскольку нет новой территории для строительства дорог", – рассказал Игорь Бахирев.

Сейчас в Москве строятся хордовые дороги: северо-восточная и северо-западная, а в ближайшие годы начнут строить юго-восточную хорду и дублеры проспектов. Но после завершения строительства этих магистралей под новые дороги места уже не останется, отмечает эксперт.

"Можем пойти по пути строительства двухэтажных дорог: но это не наш вариант. Поэтому логичное решение – развивать железнодорожные связи и удвоить объем пассажирских перевозок", – добавил представитель Генплана.

По словам Игоря Бахирева, по протяженности две транспортные системы – метрополитен и железные дороги внутри Москвы – вполне сопоставимы. На территории города проложено 350 километров путей для метро и 290 километров – для железной дороги.

Добавить путей





Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

По словам представителя Генплана, развития требует железнодорожная инфраструктура существующих диаметров. Так, на диаметре Одинцово – Лобня самое узкое место – двухпутная соединительная ветка вдоль Бутырского вала от Белорусского вокзала до Савеловского. "Этот участок необходимо развивать и строить еще два пути, так как здесь, помимо пригородных электричек, еще идут "Аэроэкспрессы", – считает Игорь Бахирев.

На Курско-Рижском диаметре проблемный участок – от Курского вокзала до Каланчевской, где также всего два пути. При этом здесь идут пригородные электропоезда, поезда дальнего следования и грузовые поезда. Бахирев сообщил, что уже есть проект строительства еще двух путей на этом участке. Однако собеседник портала Москва 24 убежден в том, что на первом этапе важно запустить транспортную систему Москвы, а затем ее развивать.

Ожидается, что поезда по московским центральным диаметрам запустят в конце 2019 – начале 2020 года. График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 5:30 до 1:00. А для удобной интеграции диаметров с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". Реализация проекта МЦД, по подсчету экспертов, разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12 процентов.

По первым двум диаметрам будут ходить новые поезда городского типа "Иволга". В новых составах будут более широкие дверные проходы, что облегчит посадку и высадку пассажиров, USB-зарядки для смартфонов, крепления для велосипедов, бесплатный Wi-Fi и другие сервисы для пассажиров.