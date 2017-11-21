ГИБДД заинтересовалась видео с гонками внедорожников у здания Минобороны

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ГИБДД инициировало проверку после появления в Сети видеозаписи с гонками двух внедорожников возле здания Министерства обороны в Москве.

В Госавтоинспекции отметили, что проводится административное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой два внедорожника устраивают гонки с пересечением двойной сплошной полосы на Фрунзенской набережной.