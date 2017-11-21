Суд взыскал с "ВИМ-Авиа" 177 тысяч рублей по иску клиентов

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Семья, проведшая сутки в аэропорту в ожидании рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа", отсудила у перевозчика 177 тысяч рублей. Подольский городской суд Подмосковья частично удовлетворил иск потерпевших.

Истцами являются родители с ребенком. Ситуация с задержкой рейса могла обернуться серьезными последствиями, так как мать страдает серьезной болезнью и вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства. Когда лекарства стали заканчиваться, пассажиры подняли панику, в результате чего спустя сутки их отправили домой, сообщает РИА Новости.

Истцы требовали компенсации в размере 869 тысяч рублей – 150 тысяч за причинение морального ущерба и 719 тысяч – в рамках Монреальской конвенции, к которой присоединилась Россия.

Ранее сообщалось, что "ВИМ-Авиа" задолжала своим сотрудникам более 250 миллионов рублей. Сейчас компания "ВИМ-Авиа" находится в стадии банкротства. Как отмечают юристы, в такой ситуации возврат долгов по зарплате стоит не первым пунктом.

Компания завила о прекращении полетов в конце сентября. Этому предшествовала серия задержек рейсов в России и за рубежом. Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Генеральный директор и главный бухгалтер компании находятся под домашним арестом. Их обвиняют в мошенничестве со средствами перевозчика.

Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей.