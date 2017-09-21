21 сентября 2017, 08:51Город
Интервалы движения поездов на зеленой ветке метро увеличены
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Интервал движения поездов незначительно увеличился на северном участке Замоскворецкой линии метро. О задержках сообщается на официальном канале столичной подземки в Telegram.
Как поясняется в сообщении, сбой в графике наблюдается по техническим причинам.
По данным агентства "Москва", проблемы также наблюдаются на Сокольнической линии. По громкой связи на станциях также объявляют об увеличении интервалов по техническим причинам.
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