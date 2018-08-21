Маршруты электричек Белорусского направления МЖД продлят 1-2 сентября

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Для удобства гостей международного военно-исторического фестиваля "День Бородина – 2018" изменится режим движения нескольких электропоездов Белорусского направления МЖД, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, 1 и 2 сентября будут продлены маршруты пяти электропоездов, отправляющихся из Москвы. Они проследуют до станции "Бородино".
Будут временно изменены и начальные точки маршрутов шести электропоездов. В указанные дни они отправятся со станции "Бородино".
Актуальное расписание движения пригородных поездов можно изучить на официальном сайте компании "АО "Центральная ППК", на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание электричек".
Приложение доступно в AppStore и Google Play.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: