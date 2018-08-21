Маршруты электричек Белорусского направления МЖД продлят 1-2 сентября

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Для удобства гостей международного военно-исторического фестиваля "День Бородина – 2018" изменится режим движения нескольких электропоездов Белорусского направления МЖД, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, 1 и 2 сентября будут продлены маршруты пяти электропоездов, отправляющихся из Москвы. Они проследуют до станции "Бородино".

Будут временно изменены и начальные точки маршрутов шести электропоездов. В указанные дни они отправятся со станции "Бородино".

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно изучить на официальном сайте компании "АО "Центральная ППК", на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание электричек".

Приложение доступно в AppStore и Google Play.