Ограничения на четырех станциях метро могут ввести 21 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вечером 21 июля на четырех станциях столичной подземки и МЦК могут ввести временные ограничения, сообщает пресс-служба метро в Twitter.

Речь идет о станциях метро "Динамо", "Петровский парк", "Черкизовская" и станции МЦК Локомотив. Все дело в том, что они расположены рядом со стадионами "РЖД Арена" и "ВТБ Арена", где в воскресенье пройдут футбольные матчи.

"Сегодня сразу два футбольных матча: "Локомотив" и "Тамбов" играют в 16:30 на "РЖД Арене" (станции метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив), а "Динамо" и "Рубин" встретятся в 19:00 на "ВТБ Арене" (станции метро "Динамо" и "Петровский парк"). Будьте внимательны: по требованию полиции на этих станциях возможны ситуативные ограничения входа и выхода", – говорится в сообщении.

Гостям мероприятия также рекомендовали покупать билеты на обратную поездку заранее, поскольку это поможет сэкономить время в пути после матча.

Отрезок Филевской линии столичной подземки от станции "Киевская" до станции "Кунцевская" закрыт для ремонта.

Закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" открыта: пассажиры могут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада". В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 22 июля, в 5:30 утра.

Работники метрополитена заменяют более 260 шпал, в том числе и на путях электродепо "Фили". На участке длиной в два километра проведут выправку пути. Также специалистам нужно перебрать узлы подвески контактного рельса и заменить в них некоторые детали на новые.