Ограничения на четырех станциях метро могут ввести 21 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вечером 21 июля на четырех станциях столичной подземки и МЦК могут ввести временные ограничения, сообщает пресс-служба метро в Twitter.
Речь идет о станциях метро "Динамо", "Петровский парк", "Черкизовская" и станции МЦК Локомотив. Все дело в том, что они расположены рядом со стадионами "РЖД Арена" и "ВТБ Арена", где в воскресенье пройдут футбольные матчи.
"Сегодня сразу два футбольных матча: "Локомотив" и "Тамбов" играют в 16:30 на "РЖД Арене" (станции метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив), а "Динамо" и "Рубин" встретятся в 19:00 на "ВТБ Арене" (станции метро "Динамо" и "Петровский парк"). Будьте внимательны: по требованию полиции на этих станциях возможны ситуативные ограничения входа и выхода", – говорится в сообщении.
Гостям мероприятия также рекомендовали покупать билеты на обратную поездку заранее, поскольку это поможет сэкономить время в пути после матча.
Отрезок Филевской линии столичной подземки от станции "Киевская" до станции "Кунцевская" закрыт для ремонта.
Закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" открыта: пассажиры могут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада". В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 22 июля, в 5:30 утра.
Работники метрополитена заменяют более 260 шпал, в том числе и на путях электродепо "Фили". На участке длиной в два километра проведут выправку пути. Также специалистам нужно перебрать узлы подвески контактного рельса и заменить в них некоторые детали на новые.
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