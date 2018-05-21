Дополнительные поезда запустят в метро на время ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Дополнительные поезда выпустят на линии московского метро в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Чтобы нивелировать нагрузки в дни матчей чемпионата мира по футболу, на линии метро будут выпущены дополнительные поезда, приведены в повышенную готовность все системы, выставлен на дежурство дополнительный персонал. Кроме того, за несколько часов до матчей и за несколько часов после них поезда будут следовать с минимальными интервалами, аналогично часу пик в будни", − отметили в ведомстве, передает Агентство "Москва".

Для комфорта иностранных болельщиков аудио- и визуальная информация в поездах переведена на английский язык, навигация также дублируется на английском. Кроме того, во время мундиаля на платформах и в вестибюлях столичной подземки будут дежурить англоговорящие волонтеры и сотрудники метро.

Ранее сообщалось, что туристам, приехавшим на ЧМ-2018, сориентироваться в городе будут помогать сотрудники столичного Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они также будут сопровождать маломобильных пассажиров из других стран. Всего в этот период будет работать свыше 200 англоговорящих инспекторов ЦОМП, 150 из которых уже прошли языковые курсы, а остальные завершат их к началу мероприятий.

В рамках подготовки к чемпионату английскому языку обучили также кассиров метро. Кассы с англоговорящими работниками отметят специальными стикерами с надписью We speak English!. Это станции наиболее популярные у туристов, в числе которых "Новослободская", "Лубянка", "Университет", а также "Тушинская", "Спартак", "Спортивная", "Воробьевы горы", "Фрунзенская".

Бесплатные курсы разговорного английского языка также проводят для барменов, администраторов хостелов и мини-гостиниц, представителей таксомоторных компаний. А почти 1,5 тысячи гидов-переводчиков уже готовы к работе с гостями чемпионата. Они говорят на 24 языках мира.

Во всех городах, где пройдет ЧМ-2018, установят дополнительную навигацию на русском и английском языках. Это указатели для пешеходов и автомобилей на территориях, прилегающих к стадионам, а также на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на фестивалях болельщиков FIFA.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира сыграют на 12 стадионах в 11 российских города: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В столице примут стадионы "Лужники" и "Спартак".