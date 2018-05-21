Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая 2018, 09:41

Город

Дополнительные поезда запустят в метро на время ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Дополнительные поезда выпустят на линии московского метро в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Чтобы нивелировать нагрузки в дни матчей чемпионата мира по футболу, на линии метро будут выпущены дополнительные поезда, приведены в повышенную готовность все системы, выставлен на дежурство дополнительный персонал. Кроме того, за несколько часов до матчей и за несколько часов после них поезда будут следовать с минимальными интервалами, аналогично часу пик в будни", − отметили в ведомстве, передает Агентство "Москва".

Для комфорта иностранных болельщиков аудио- и визуальная информация в поездах переведена на английский язык, навигация также дублируется на английском. Кроме того, во время мундиаля на платформах и в вестибюлях столичной подземки будут дежурить англоговорящие волонтеры и сотрудники метро.

Ранее сообщалось, что туристам, приехавшим на ЧМ-2018, сориентироваться в городе будут помогать сотрудники столичного Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они также будут сопровождать маломобильных пассажиров из других стран. Всего в этот период будет работать свыше 200 англоговорящих инспекторов ЦОМП, 150 из которых уже прошли языковые курсы, а остальные завершат их к началу мероприятий.

В рамках подготовки к чемпионату английскому языку обучили также кассиров метро. Кассы с англоговорящими работниками отметят специальными стикерами с надписью We speak English!. Это станции наиболее популярные у туристов, в числе которых "Новослободская", "Лубянка", "Университет", а также "Тушинская", "Спартак", "Спортивная", "Воробьевы горы", "Фрунзенская".

Бесплатные курсы разговорного английского языка также проводят для барменов, администраторов хостелов и мини-гостиниц, представителей таксомоторных компаний. А почти 1,5 тысячи гидов-переводчиков уже готовы к работе с гостями чемпионата. Они говорят на 24 языках мира.

Во всех городах, где пройдет ЧМ-2018, установят дополнительную навигацию на русском и английском языках. Это указатели для пешеходов и автомобилей на территориях, прилегающих к стадионам, а также на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на фестивалях болельщиков FIFA.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира сыграют на 12 стадионах в 11 российских города: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В столице примут стадионы "Лужники" и "Спартак".

транспорт метро ЧМ-2018

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика