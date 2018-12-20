Более 750 парковочных мест создали на улицах с односторонним движением с начала года

Более 750 дополнительных парковочных мест создали в Москве с начала года благодаря введению одностороннего движения. Об этом сообщил глава ГКУ "Центр организации дорожного движения" Вадим Юрьев.
"В этом году нам удалось организовать более 750 парковочных мест после введения одностороннего движения", – цитирует Юрьева Агентство "Москва". По его словам, ЦОДД стремится организовать парковочные места везде, где есть такая возможность.
Глава ЦОДД пояснил, что ввод одностороннего движения – один из эффективных способов организации новых мест для парковки. "Мы ограничены существующими параметрами проезжих частей, а ширина улиц не везде позволяет сделать парковку", – подчеркнул Юрьев. Он добавил, что на одностороннее движение переводят те улицы, где это не повлияет негативно на дорожную ситуацию, а перепробеги будут минимальными. Кроме того, новую схему движения обсуждают с жителями района.
Ранее сообщалось, что Мосгордума рассмотрит законопроект о повышении штрафа за неоплату парковки вдвое – до пяти тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что стоимость парковки и размер штрафа за ее неоплату должны быть соразмерны друг другу, а пока иногда выгоднее оплатить штраф.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.