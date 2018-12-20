Более 750 парковочных мест создали на улицах с односторонним движением с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 750 дополнительных парковочных мест создали в Москве с начала года благодаря введению одностороннего движения. Об этом сообщил глава ГКУ "Центр организации дорожного движения" Вадим Юрьев.

"В этом году нам удалось организовать более 750 парковочных мест после введения одностороннего движения", – цитирует Юрьева Агентство "Москва". По его словам, ЦОДД стремится организовать парковочные места везде, где есть такая возможность.

Глава ЦОДД пояснил, что ввод одностороннего движения – один из эффективных способов организации новых мест для парковки. "Мы ограничены существующими параметрами проезжих частей, а ширина улиц не везде позволяет сделать парковку", – подчеркнул Юрьев. Он добавил, что на одностороннее движение переводят те улицы, где это не повлияет негативно на дорожную ситуацию, а перепробеги будут минимальными. Кроме того, новую схему движения обсуждают с жителями района.

Ранее сообщалось, что Мосгордума рассмотрит законопроект о повышении штрафа за неоплату парковки вдвое – до пяти тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что стоимость парковки и размер штрафа за ее неоплату должны быть соразмерны друг другу, а пока иногда выгоднее оплатить штраф.