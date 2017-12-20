Росавиация урезала новогодние чартерные программы шести авиакомпаний

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Чартерные программы шести авиакомпаний в новогодние праздники ограничены рабочей группой Росавиации с участием представителей Ростуризма. Причиной стало несоответствие заявленного объема перевозок самолетному парку.
"Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволит авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров", – цитирует сообщение ведомства "Газета.ру".
Программу полетов "Азур Эйр" уменьшили на 15 процентов, а "РоялФлайт" – на пять процентов. На 30 процентов должны урезать заявки "Якутия", "Саратовские авиалинии" и "Северный ветер". Кроме того предстоит сократить на 20 процентов программу "Икара".
Ранее замглавы Росавиации Олег Сторчевой получил выговор от премьер-министра Дмитрия Медведева за ненадлежащее исполнение обязанностей в ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".
Кроме того, сообщалось, что в аэропорту Шереметьево сократится количество чартеров до окончания реконструкции летного поля. В воздушной гавани сейчас работают всего две полосы, а третья строится.
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