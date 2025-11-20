Форма поиска по сайту

20 ноября, 17:59

Транспорт
Автоэксперт Лигачев: внедрение ИИ в экзамен на права исключит коррупцию

Автоэксперт рассказал, как повлияет внедрение ИИ на сдачу экзамена на права

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Искусственный интеллект в экзамене на водительские права позволит исключить коррупцию и фактор предвзятости инспектора. Об этом телеканалу "360" заявил автоэксперт Константин Лигачев.

"То есть получается, что "я пришел, денег заплатил, меня посадили, я сдал и не парюсь на эту тематику" будет исключено", – отметил он.

Лигачев добавил, что система сможет фиксировать нарушения и предоставлять их, если экзаменуемый захочет оспорить штрафные баллы.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, в свою очередь, заявил, что не понимает, что можно автоматизировать в экзамене на права, потому что теоретическая часть и так уже сдается при помощи компьютера.

При этом он предположил, что, возможно, в будущем ИИ сможет принимать экзамен, а инспектор будет обрабатывать полученную информацию.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила обучения водителей. Согласно нововведениям, учиться на права можно будет не только в автошколах, но и на автобазах, в автобусных и таксомоторных парках, а также транспортных компаниях.

Кроме того, увеличится время практической подготовки. В частности, люди, обучающиеся на автомобиле с механической коробкой передач, будут заниматься по 58 часов вместо прежних 56. Тем, кто выбирает "автомат", отведут 56 часов вместо 54.

