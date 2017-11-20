Пассажиры просят установить в аэропортах изображения предметов ручной клади

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Баннеры с изображениями предметов, разрешенных к провозу в ручной клади просит установить в аэропортах Общероссийское объединение пассажиров. Соответствующее предложение было направлено главе Минтранса Максиму Соколову.
Таблички с картинками будут препятствовать обману граждан, полагает председатель объединения Игорь Зотов. По его словам, в адрес организации поступают многочисленные обращения по вопросам отсутствия в российских аэропортах информации, касающейся поправок, вступивших в силу 5 ноября 2017 года, касательно ручной клади.
Чаще всего люди при покупке билета не читают на сайте авиакомпании информацию о том, что можно бесплатно провозить в качестве ручной клади. Эти правила не знают иногда и сами сотрудники авиакомпаний.
"При регистрации на рейс в аэропорту не все сотрудники авиакомпаний в настоящее время в полной мере осведомлены о вступивших в силу поправках, поэтому возникают ситуации, когда пассажиры вынуждены оплачивать те предметы, которые разрешены для провоза без взимания дополнительной платы, после настоятельных просьб со стороны сотрудников ряда авиакомпаний", – цитирует Зотова RT.
Новые правила провоза багажа на рейсах с невозвратными билетами разрешают вести в салоне самолета рюкзак, дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, коляску, костыли и иные технические средства реабилитации, товары, купленные в магазинах duty free и упакованные в запечатанные пластиковые пакеты.
Многие лоукостеры уже начали адаптировать свои правила к новому законодательству. Так компания "Победа" отменила ограничение по весу ручной клади на своих рейсах.
Подробнее о том, как изменились правила провоза ручной клади в салонах самолетов с 5 ноября, читайте в материале портала Москва 24.
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