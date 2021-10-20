Москва онлайн покажет дискуссию, посвященную сознательному использованию электросамокатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 октября зрители Москвы онлайн смогут увидеть дискуссию, посвященную безопасному использованию электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Мероприятие пройдет в рамках первого кикшеринг-съезда.

Дискуссия по теме "Безопасность" будет посвящена статистике ДТП и воспитанию сознательных пользователей электросамокатов и других участников движения.

Перед собравшимися выступят:



начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России" Дмитрий Митрошин;

член Общественной палаты РФ, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов;

руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык;

сооснователь Whoosh Олег Журавлев;

доктор технических наук, профессор кафедры "Автомобили" МАДИ Виталий Гаевский;

заместитель генерального директора по техническому регулированию НАМИ Сергей Аникеев.