Москва онлайн покажет дискуссию, посвященную ПДД для средств индивидуальной мобильности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть первый кикшеринг-съезд, посвященный безопасному использованию электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. На дискуссиях и конференциях выступят представители власти и эксперты.

Дискуссия по теме "Регулирование" начнется в 14:00. Речь пойдет о правилах дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, их положении на проезжей части и тротуарах, ограничениях скоростного режима и многом другом.

На обсуждении выступят:



заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко;

глава проектов шеринга департамента транспорта правительства Москвы Магомед Колгаев;

руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский;

директор по взаимодействию с органами власти Whoosh Сергей Карлов;

руководитель направления по взаимодействию с государственными органами и корпоративным отношениям "Яндекса" Александр Новолокин.