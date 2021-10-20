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Москва 24

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Транспорт

15:50

Москва онлайн покажет дискуссию, посвященную ПДД для средств индивидуальной мобильности

транспорт город Москва онлайн

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть первый кикшеринг-съезд, посвященный безопасному использованию электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. На дискуссиях и конференциях выступят представители власти и эксперты.

Дискуссия по теме "Регулирование" начнется в 14:00. Речь пойдет о правилах дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, их положении на проезжей части и тротуарах, ограничениях скоростного режима и многом другом.

На обсуждении выступят:

  • заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко;
  • глава проектов шеринга департамента транспорта правительства Москвы Магомед Колгаев;
  • руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский;
  • директор по взаимодействию с органами власти Whoosh Сергей Карлов;
  • руководитель направления по взаимодействию с государственными органами и корпоративным отношениям "Яндекса" Александр Новолокин.

Смотрите прямую трансляцию 21 октября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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