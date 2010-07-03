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20 июля, 22:30

Около 50 рейсов отменено или задержано в аэропортах Москвы

транспорт город

20 июля, 22:30

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Почти 50 рейсов задержано и отменено в субботу, 20 июля, в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 22:30 мск, во Внукове задержано семь рейсов, в Домодедове задержаны 12 рейсов и восемь отменено, в Шереметьеве с опозданием вылетят 18 рейсов. По данным сервиса, задержек и отмен в аэропорту Жуковский нет.

По данным Гидрометцентра РФ, в Москве облачно с прояснениями; местами небольшой дождь и гроза. Атмосферное давление составляет 743 миллиметра ртутного столба.

Пункт 99 Федеральных авиационных правил прописывает, на что может рассчитывать пассажир задержанного рейса. Так, если вылет задерживается более двух часов, то перевозчик должен: бесплатно предоставить напитки; бесплатно пустить в комнату матери и ребенка семьи с детьми до семи лет.

Если рейс задержали более чем на четыре часа, то авиакомпания должна предоставить горячее питание и дальше кормить пассажиров каждые шесть часов днем и восемь часов – ночью.

Если вылет перенесли более чем на восемь часов днем или более чем на шесть часов ночью, компания обязана разместить клиентов в отеле и обеспечить трансфер туда и обратно.

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транспорт город

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