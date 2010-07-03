Сотрудники ЦОМП помогают пассажирам в дни закрытия участка голубой ветки

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Во время закрытия участка Филевской линии метро пассажирам помогают 50 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).
"Ежедневно с 20 по 21 июля для помощи пассажирам инспекторы ЦОМП работают на станциях "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская" и "Кунцевская". Также сотрудники ЦОМП дежурят на станциях "Киевская" и "Александровский сад" этой линии", – сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Специалисты дают рекомендации об оптимальных маршрутах, помогают найти остановки компенсационных автобусов, разъясняют порядок работы общественного транспорта.
Участок голубой ветки метро между "Киевской" и "Кунцевской" закрыли для реконструкции путей до 05.30 понедельника, 22 июля. Пассажиры могут воспользоваться компенсационными автобусами.
Маршрут "КМ1" проходит между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Автобусы курсируют с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Автобусы "КМ2" соединяют станции метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты работают с 5:00 до 2:00. Интервал движения составляет две минуты.
В связи с закрытием станций автомобилистов попросили быть внимательнее. Компенсационным автобусам отдали две полосы – на Большой Дорогомиловской улице и на Кутузовском проспекте. Из-за этого изменилась схема движения. Правый поворот с Большой Дорогомиловской к Киевскому вокзалу запрещен. Временно вводится запрет остановку на Украинском бульваре, набережной Тараса Шевченко, на Новозаводской и улице Барклая.
Временно изменилась схема движения в районе закрытых станций метро
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