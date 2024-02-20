Дептранс назвал фейком сообщения о пассажире в VR-очках, упавшем на пути в метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сообщения о том, что использовавший очки виртуальной реальности пассажир рухнул на пути на Арбатско-Покровской линии метро, являются фейком. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что на Арбатско-Покровской линии метро человек в очках виртуальной реальности якобы упал на рельсы.

"Несмотря на то, что новость ложная, мы еще раз напоминаем о необходимости соблюдения правил безопасности в метро и других транспортных объектах", – говорится в сообщении.

Департамент рекомендовал не использовать в метро устройства, которые меняют реальность и восприятие. Помимо этого, в метрополитене запрещено заходить за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда.

Если пассажир видит красные надверные огни или слышит звуковой сигнал, то посадка запрещена, напомнили в Дептрансе. Горожанам рекомендовали не спускаться на пути и не бегать на платформе. Вместе с тем пассажиров призвали не использовать самокат, велосипед, ролики, скейтборд и прочее.

До этого стало известно о том, что в метро Петербурга эскалатор зажевал куртку девушки. Инцидент произошел на станции "Петроградская". На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как девушка засиделась на ступенях эскалатора, после чего он зажевал ее вещь. Представители петербургской подземки указали, что пассажирка нарушила правила, однако дежурная по эскалатору сработала неоперативно.

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