На севере Москвы ограничат движение до 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На нескольких улицах на севере Москвы изменится схема движения транспорта из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С 25 января по 15 апреля ограничат движение по двум полосам на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 59, а также по одной полосе в районе дома 49/2.

С 1 февраля по 30 апреля частично ограничат проезд на улице Острякова в районе домов 2/49 и 6, на улице Викторенко в районе дома 4, корпуса 1 и на Ленинградском проспекте возле дома 49/2. Также перекроют одну полосу в районе дома 8 на улице Викторенко и проезда Аэропорта у дома 11.

Ранее с января по апрель 2019 года было ограничено движение на трех участках Ленинградского шоссе. Ограничения также связаны с работами по реконструкции инженерных сетей.