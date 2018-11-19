Столичных водителей призвали не парковаться под деревьями из-за ветра

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Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в столице 21 и 22 ноября. В связи с этим водителям не стоит оставлять машины под деревьями, сообщает пресс-служба Московского паркинга.

Отмечается, что вместе с ухудшением погоды в городе выпадет небольшой снег. Специалисты рекомендуют не парковать автомобили рядом с неукрепленными конструкциями и соблюдать правила дорожного движения.

О сильном ветре в середине рабочей недели ранее предупредили синоптики. По прогнозам, в ночные часы в столичном регионе ожидается до минус 4 градусов. При этом в дневные часы столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса.

По словам метеорологов, с северо-запада на московский регион наступает новый антициклон, поэтому до вторника, 20 ноября, в городе ожидается повышение давления и небольшие осадки в ночные часы.