Северный вестибюль станции метро "Спартак" работает только на вход

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Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена работает только на вход после футбольного матча московских футбольных клубов Спартак и ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России.

"Северный вестибюль станции "Спартак" открыт только на вход. Южный вестибюль работает на вход и выход", – говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

С 18 по 24 августа в связи с завершением проходки юго-западного участка Большой кольцевой линии закрыты девять станций красной ветки метрополитена. Это "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Поезда в это время будут курсировать только на участке между "Бульваром Рокоссовского" и "Университетом".