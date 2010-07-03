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17:26

Автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок на юго-западе Москвы

город транспорт общество авто

17:26

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Центр организации дорожного движения опубликовал у себя в Twitter сообщение, в котором призвал автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте в районе перекрытий на юго-западе Москвы.

В ЦОДД отмечают, что приоритет в движении отдан компенсационным автобусам, что приведет к осложнению дорожной обстановки в вечерние часы пик.


Ранее ведомство опубликовало схемы организации дорожного движения на период закрытия участка Сокольнической линии метро.


С 18 по 24 августа закрыты девять станций красной ветки метрополитена. Это "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Поезда в это время будут курсировать только на участке между "Бульваром Рокоссовского" и "Университетом". Ограничения связаны с завершением проходки юго-западного участка Большой кольцевой линии.

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город транспорт общество авто

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