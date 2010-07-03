Автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок на юго-западе Москвы

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Центр организации дорожного движения опубликовал у себя в Twitter сообщение, в котором призвал автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте в районе перекрытий на юго-западе Москвы.
В ЦОДД отмечают, что приоритет в движении отдан компенсационным автобусам, что приведет к осложнению дорожной обстановки в вечерние часы пик.
На юго-западе много ограничений. Приоритет отдан компенсационным автобусам. Вечером в часы пик будет особенно сложно. Рекомендуем пока отказаться от поездок на личном авто в район перекрытий.— ЦОДД (@gucodd) 19 августа 2019 г.
Ранее ведомство опубликовало схемы организации дорожного движения на период закрытия участка Сокольнической линии метро.
В след. воскресенье, 18.08, снова на неделю, до 24.08, для строительства правого тоннеля БКЛ придётся закрыть участок Сокольнической линии метро от «Университета» до «Коммунарки». Как в прошлый раз много перекрытий и ограничений для стабильной работы КМ. Посмотрите схемы заранее. pic.twitter.com/BUqM9S9Nyq— ЦОДД (@gucodd) 10 августа 2019 г.
С 18 по 24 августа закрыты девять станций красной ветки метрополитена. Это "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Поезда в это время будут курсировать только на участке между "Бульваром Рокоссовского" и "Университетом". Ограничения связаны с завершением проходки юго-западного участка Большой кольцевой линии.
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