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19 августа, 19:07

Северный вестибюль станции "Спартак" открыт только на выход

транспорт город метро

19 августа, 19:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии открыт только на выход, сообщается в Twitter Московского метрополитена.


Южный вестибюль станции работает на вход и на выход.

Ранее сообщалось, что на станциях "Спартак" и "Тушинская" фиолетовой ветки могут ограничить вход и выход пассажиров вечером 19 августа. В 20:00 на стадионе "Открытие Арена" в рамках Российской футбольной премьер-лиги встретятся столичные "Спартак" и ЦСКА.

Прежде стало известно, что участок красной ветки подземки от "Коммунарки" до "Проспекта Вернадского" закрыли на неделю в связи со строительством тоннелей Большой кольцевой линии. Временно недоступны оказались девять станций. На компенсационных маршрутах "КМ1" и "КМ2" запустили более 180 автобусов.

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транспорт город метро

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