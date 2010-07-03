Северный вестибюль станции "Спартак" открыт только на выход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии открыт только на выход, сообщается в Twitter Московского метрополитена.

Северный вестибюль станции «Спартак» (7) открыт только на выход. Южный вестибюль работает на вход и на выход. — Московское метро (@MetroOperativno) 19 августа 2019 г.



Южный вестибюль станции работает на вход и на выход.

Ранее сообщалось, что на станциях "Спартак" и "Тушинская" фиолетовой ветки могут ограничить вход и выход пассажиров вечером 19 августа. В 20:00 на стадионе "Открытие Арена" в рамках Российской футбольной премьер-лиги встретятся столичные "Спартак" и ЦСКА.

Прежде стало известно, что участок красной ветки подземки от "Коммунарки" до "Проспекта Вернадского" закрыли на неделю в связи со строительством тоннелей Большой кольцевой линии. Временно недоступны оказались девять станций. На компенсационных маршрутах "КМ1" и "КМ2" запустили более 180 автобусов.