Участок Филевской линии закроют в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отрезок Филевской линии столичной подземки от станции "Киевская" до станции "Кунцевская" будет закрыт для ремонта 20 и 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Закроют станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада". В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 22 июля, в 5:30 утра.

Работники метрополитена заменят более 260 шпал, в том числе и на путях электродепо "Фили". На участке длиной в два километра проведут выправку пути. Также специалистам нужно перебрать узлы подвески контактного рельса и заменить в них некоторые детали на новые.

Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах. КМ1 будет следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская ", "Филевский парк " и "Пионерская ". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями "Багратионовская" и "Фили".

В ЦОДД сообщили, что из-за реконструкции линии метро движение на западе столицы ограничат.

"В районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 22 июля", – говорится в сообщении ведомства.

На улице Большой Дорогомиловской – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала организуют выделенную полосу для компенсационных маршрутов. Доступ такси на время изменений будет ограничен.

Будет введен запрет на остановку и стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); участке улицы Барклая; набережной Тараса Шевченко; разворотной площадке в районе дома 2, корпуса 1 на улице Новозаводской.

