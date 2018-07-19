Пропускная способность выезда с Садового кольца на Новый Арбат увеличилась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Новая дорожная разметка позволила увеличить пропускную способность выезда с Садового кольца на улицу Новый Арбат до 1,7 тысячи машин в час. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как пояснил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, ранее съехать с Садового кольца могли не более тысячи автомобилей в час. Не успев повернуть, водители вынуждены были занимать соседние полосы, иногда блокируя весь въезд в тоннель.

"Чтобы улучшить дорожную ситуацию на этом участке, мы решили организовать для съезда две полосы и отделить их буферной зоной. Это позволит сделать выезжающие автомобили заметнее, а съезд – безопаснее", – объяснил Ликсутов.

Подчеркивается, что в результате переразметки движение на улице Новый Арбат в сторону области не ухудшится. В часы пик утром и вечером перед Садовым в эту сторону проезжает примерно 3,5 тысячи автомобилей. Пропускная способность одной полосы на этом участке – до двух тысяч машин в час.

Благодаря переразметке время съезда сократилось с 10-15 минут до двух-трех, добавил Ликсутов.