РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт

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Российские железные дороги не фиксировали сбои при продаже билетов на поезда дальнего следования на сайте компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сбоев не зафиксировано. Статистика продаж соответствует стандартному потоку и объему", – сообщили в пресс-службе.

Накануне некоторые СМИ сообщали о трудностях при покупке билета на поезда дальнего следования на сайте РЖД. Пассажирам при этом советовали приобретать билеты в кассах или через другие сервисы в связи с "длительным сбоем, который продолжается уже неделю".

Ранее сообщалось, что из поездов дальнего следования из-за невостребованности могут убрать вагоны-рестораны. При этом они должны сохраниться в составах, где возят детей.

