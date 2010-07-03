РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт

Российские железные дороги не фиксировали сбои при продаже билетов на поезда дальнего следования на сайте компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Сбоев не зафиксировано. Статистика продаж соответствует стандартному потоку и объему", – сообщили в пресс-службе.
Накануне некоторые СМИ сообщали о трудностях при покупке билета на поезда дальнего следования на сайте РЖД. Пассажирам при этом советовали приобретать билеты в кассах или через другие сервисы в связи с "длительным сбоем, который продолжается уже неделю".
Ранее сообщалось, что из поездов дальнего следования из-за невостребованности могут убрать вагоны-рестораны. При этом они должны сохраниться в составах, где возят детей.
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