Схема движения изменилась на двух улицах в центре столицы на время ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Схема движения изменилась на пересечении Комсомольского проспекта и 3-й Фрунзенской улицы в связи с проведением чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"При движении от Фрунзенской набережной закрыт съезд с улицы 3-я Фрунзенская на основной ход Комсомольского проспекта. При съезде с основного хода Комсомольского проспекта водители смогут проехать только в прямом направлении", – сказано в сообщении.

Ограничение будет действовать до 15 июля, оно нужно, чтобы устранить затруднения в движении на этом участке, пояснили в пресс-службе. Представители ЦОДД посоветовали автомобилистам использовать альтернативный маршрут для разворота и выезда на основной ход Комсомольского проспекта через 2-ю Фрунзенскую улицу.

"Приносим извинения за временные неудобства, призываем водителей заранее планировать свои маршруты и следовать указаниям дорожных знаков", – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в дни матчей и за день до них у стадионов "Лужники" и "Спартак" будет меняться схема дорожного движения и парковки. 19 июня ограничения действуют около второй арены.

Временная схема движения вокруг "Лужников"



