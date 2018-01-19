В московских автобусах без турникетов оштрафовали 1500 безбилетников

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Более 1500 безбилетников оштрафовали на бестурникетном транспорте за первую рабочую неделю.

"С начала года на бестурникетном транспорте действует усиленный контроль проездных билетов. За первую рабочую неделю в бестурникетном транспорте оштрафовано 1 тысяча 593 человека, которые пытались проехать без билета или по чужой социальной карте. Общая сумма штрафов – более 1,5 миллиона рублей. По закону у нарушителей есть 60 дней на оплату штрафа, после чего он принудительно взыскивается судебными приставами", – сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов, передает Агентство "Москва".

По данным ГУП "Мосгортранс", количество безбилетных пассажиров на бестурникетных маршрутах выросло на 12 процентов.

Ранее сообщалось, что на бестурникетную систему перевели 72 маршрута. Это позволило экономить время – до 5 минут в пути. Пассажиры могут заходить во все двери. А оплатить проезд можно с помощью валидатора в салоне, прислонив к нему карту. Но на этих автобусных трассах увеличен штат контролеров.

"В перечень маршрутов вошли наиболее востребованные направления, в том числе полуэкспрессные и магистральные. Эти направления обслуживают автобусы особо большой вместимости — с гармошкой", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В общей сложности турникеты отменили в более 1,1 тысячи автобусов. В таком же режиме продолжают работать трехсекционные трамваи "Витязь-М".