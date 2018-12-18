Второй выход с "Комсомольской" откроют в 2022 году

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Строительство второго выхода со станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро начнется в ближайшее время. Выход планируют открыть в 2022 году, сообщает инфослужба портала Стройкомплекса.

"Мы приняли решение ускорить работы по строительству дополнительного выхода на станции метро "Комсомольская", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, "Комсомольская" – перегруженный транспортный узел, поэтому дополнительный выход там совершенно необходим.

По поручению мэра темпы работ решили повысить, отметил Хуснуллин. В связи с этим специалистам поручили в ближайшее время разработать всю необходимую градостроительную и проектную документацию.

Заммэра подчеркнул, что строительство дополнительного выхода "Комсомольской" – сложный проект, так как придется вести работы "в условиях плотно застроенного города, а также рядом с действующими станциями метро и железнодорожными линиям". "По нашим оценкам, дополнительный выход может быть открыт в 2022 году", – уточнил Хуснуллин.

О планах столичных властей построить второй выход на станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро Хуснуллин впервые объявил в 2015 году. Предполагается, что дополнительный выход будет обращен к северной стороне Комсомольской площади – к Ленинградскому и Ярославскому вокзалам, а также улице Каланчевская.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что Большую кольцевую линию (БКЛ) метро планируют замкнуть в 2022–2023 годах. Сейчас строительство ведется на всех 78 участках ветки. По словам заммэра, тоннели БКЛ прокладывают 14 щитов, причем диаметр двух из них достигает десяти метров.