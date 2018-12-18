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18 декабря, 16:45

Дороги в Москве опустеют 31 декабря

транспорт дороги

18 декабря, 16:45

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Количество автомобилей на столичных дорогах начнет снижаться с вечера 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"По прогнозам, основной пик загруженности придется на 24–28 декабря. При этом количество автомобилей пойдет на спад уже с вечера 30 декабря. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений", – сообщил представитель центра, передает Агентство "Москва".

В ЦОДД также отметили, что из-за предновогоднего ажиотажа в последние две недели декабря в столице традиционно возрастает число автомобилистов. Уже сейчас загрузка дорог днем достигает шести-семи баллов. В связи с этим столичным водителям советуют пользоваться городским транспортом или сдвинуть поездки на личном автомобиле на внепиковые часы – после 21 часа.

Ранее специалисты ЦОДД уже сообщали, что в Москве начинаются новогодние заторы. Как считают эксперты, в предновогодние дни автомобилей на дорогах становится значительно больше, так как в столицу за подарками приедут покупатели и из других регионов.

По оценке экспертов, в среднем в такие дни по городу колесит более 3,5 миллиона машин в сутки. Самой напряженной станет вся следующая неделя.

транспорт дороги

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