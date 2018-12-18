Дороги в Москве опустеют 31 декабря

Количество автомобилей на столичных дорогах начнет снижаться с вечера 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"По прогнозам, основной пик загруженности придется на 24–28 декабря. При этом количество автомобилей пойдет на спад уже с вечера 30 декабря. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений", – сообщил представитель центра, передает Агентство "Москва".
В ЦОДД также отметили, что из-за предновогоднего ажиотажа в последние две недели декабря в столице традиционно возрастает число автомобилистов. Уже сейчас загрузка дорог днем достигает шести-семи баллов. В связи с этим столичным водителям советуют пользоваться городским транспортом или сдвинуть поездки на личном автомобиле на внепиковые часы – после 21 часа.
Ранее специалисты ЦОДД уже сообщали, что в Москве начинаются новогодние заторы. Как считают эксперты, в предновогодние дни автомобилей на дорогах становится значительно больше, так как в столицу за подарками приедут покупатели и из других регионов.
По оценке экспертов, в среднем в такие дни по городу колесит более 3,5 миллиона машин в сутки. Самой напряженной станет вся следующая неделя.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.