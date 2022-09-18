Трамваи № 47 и 49 задерживаются на Нагатинской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Трамваи № 47 и 49 следуют с задержками на Нагатинской улице из-за застрявшего на путях автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Нагатинской улице (в районе остановки "Платформа Нагатинская") из-за застрявшего на путях автомобиля задерживаются трамваи № 47 и 49", – говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты были временно изменены. В департаменте призвали пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что новая выделенная полоса появится в районе Павелецкой площади в Москве. Ее сделают на Кожевнической улице перед Садовым кольцом.

Отмечалось, что места для личного транспорта меньше не станет. Для него появится еще одна полоса, также прямо перед кольцом. А нововведение позволит разгрузить перекресток и даст автобусам с трамваями проезжать площадь быстрее.