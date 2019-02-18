Фоо: портал Москва 24/Антон Великжанин

Электрички задерживаются на Горьковском направлении МЖД из-за незапланированной остановки состава, сообщает Агентство "Москва".

С увеличенными интервалами следуют электропоезда в сторону Москвы. Московская железная дорога принимает меры, чтобы скорее ввести движение в график.

Уточняется, что остановившийся состав уже продолжил движение по маршруту. В МЖД призвали пассажиров обратить внимание на возможные точечные корректировки в расписании электричек.