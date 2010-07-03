Движение на Волгоградском проспекте восстановлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на Волгоградском проспекте в сторону центра восстановлено после ДТП, сообщает "Московский транспорт" в своем Twitter.

"Движение на участке свободно", – говорится в сообщении.

Ранее в районе дома №181, корпус 1 по Волгоградскому проспекту произошла авария, из-за которой движение по трем полосам в сторону центра ограничили. Автомобилистов просили объезжать указанный участок.

14 ноября сообщалось, что движение ограничено на нескольких полосах на Волоколамском шоссе. Там участок дороги перекрыли для реконструкции.

Планируют расширить проезжую часть, построить эстакаду на пересечении шоссе с Походным проездом и реконструировать мост через реку Сходню. В скором времени здесь появится вылетная магистраль, которая поможет беспрепятственно попасть в город и уехать из него на другую скоростную дорогу.

