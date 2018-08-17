Минтранс разрешил перевозить детей в колясках в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство транспорта убрало из правил пользования метро запрет на перевозку детей в колясках, сообщает РИА Новости. Документ размещен на портале regulation.gov.ru.
Ранее Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном в стране. Там было указано, что пассажирам подземки запрещено перевозить детей в колясках, что вызвало негативную реакцию общественности.
В результате ведомство разработало новую версию правил. Там остались нормы бесплатного провоза ручной клади: две единицы, размер каждой из которых не должен превышать 120 сантиметров по сумме трех измерений.
Также по-прежнему запрещено в метро бегать по эскалатору, траволатору, провозить зловонный багаж, распивать алкогольные напитки, курить электронные сигареты, использовать любые средства передвижения, кроме инвалидных колясок.
Помимо этого, в метрополитене уже давно действует правило, которое предписывает мамам держать детей на руках на эскалаторе. Перевозить их на подъемниках в колясках запрещено.
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